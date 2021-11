Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kleinflugzeug bei Sinsheim abgestürzt: Bei dem Absturz am Sonntagnachmittag ist eine Person ums Leben gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Adler Mannheim schlagen Nürnberg nach Penaltyschießen: Mit einem 3:2 gegen die Ice Tigers haben die Adler Mannheim in der DEL zwei Punkte geholt - obwohl Stürmer Plachta kurzfristig ausfiel.

Kampagne - "The Länd" und seine Fans: Kurpfälzer und Kurpfälzerinnen stehen in Mannheim für Werbeartikel schon morgens Schlange.

"Lange Nacht" in den Mannheimer Stadtteilen: Handel und Gewerbe öffneten am Samstagabend ihre Türen zur Langen Nacht der Kunst und Genüsse. Viele Besucher nahmen das Angebot dankbar an.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Schwerer Unfall in der Mannheimer Innenstadt: Bei einem Verkehrsunfall auf dem Mannheimer Luisenring sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden.