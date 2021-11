Weihnachtsmarkt mit 2G-Regelung und Maskenpflicht: Programm am Wasserturm steht fest

Mannheim. Das Programm des Mannheimer Weihnachtsmarkts am Wasserturm steht fest. Der Hüttenzauber wird unter Berücksichtigung der 2G-Regel vom 22. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, für die Besucherinnen und Besucher geöffnet haben, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Demnach wird um 18 Uhr täglich ein Bühnenprogramm geboten, bei dem Chöre, Bläserensembles und Tanzgruppen auftreten werden. Von Weihnachtsmusik bis zu Pop Songs und Streetdance soll alles dabei sein. Auch die Kleinsten sollen mit Karussells, einem Kinder-Riesenrad und einer Kinder-Eisenbahn auf ihre Kosten kommen.

Rund 160 Hütten sorgen am Wasserturm für vorweihnachtliche Atmosphäre. Der Weg über den Weihnachtsmarkt wird als komfortabler Rundlauf ausgelegt sein, hieß es seitens der Veranstalter weiter. Auch die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide mit dem Café im ersten Stock wartet auf die Besucherinnen und Besucher.

Um die 2G-Regel einhalten zu können, verfügt der Weihnachtsmarkt auf dem eingezäunten Gelände über zwei kontrollierte Eingänge. Diese befinden sich gegenüber des Hotels Maritim und auf der Seite des Rosengartens. Alle Gäste müssen geimpft oder genesen sein, betonten die Veranstalter. Für den Besuch sei es darüber hinaus notwendig, sich über die Luca-App oder einem Formular zu registrieren. Außerdem gilt eine Maskenpflicht auf dem Gelände. Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und Schülerinnen und Schülern, die an regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen, wird mit einem Schülerausweis der Zutritt gewährt. Bei Jugendlichen bis 18 Jahren, die nicht mehr die Schule besuchen, akkzeptieren die Veranstalter einen negativen Antigen-Test.

Die Stadtverwaltung hatte Ende Oktober grünes Licht für die Weihnachtsmärkte in der Quadratestadt gegeben. So sollen nach einem Jahr pandemiebedingter Pause neben dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm auch der auf den Kapuzinerplanken und der Märchenwald am Paradeplatz wieder stattfinden. Deren Eröffnung ist ebenfalls für den 22. November geplant. Um die anderen Märkte besuchen zu können, erhalten die Gäste nach Überprüfung einen Stempel auf die Hand, sodass für den Einlass kein weiterer Nachweis nötig ist.

Info: Weitere Infos zum Hygienekonzept unter www.weihnachtsmarkt-mannheim.de.