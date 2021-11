Adler Mannheim schlagen Nürnberg nach Penaltyschießen

Mannheim. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Sonntag zwei Punkte eingesammelt. Zwei Tage nach dem 0:1 im Derby gegen Schwenningen landete das Team von Cheftrainer Pavel Gross einen 3:2 (1:0/0:1/1:1/SO)-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Nürnberg Ice Tigers.

8.139 Zuschauer in der SAP Arena sahen einen Blitzstart der Adler, die nach einem positiven Coronatest ohne Matthias Plachta in der ersten Sturmreihe auskommen mussten. Nach nur 31 Sekunden brachte Andrew Desjardins den souveränen Tabellenführer mit 1:0 in Führung (1.). Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Im zweiten Abschnitt ließ Mannheim ein fünfminütiges Powerplay – zwei davon in doppelter Überzahl – ungenutzt. Die Ice Tigers machten es besser und kamen zum 1:1-Ausgleich durch Ryan Stoa (39.). Die 2:1-Führung für die Franken durch Stoa im Powerplay (45.) glich Thomas Larkin umgehend wieder aus – 2:2 (47.). In den Penaltys trafen Borna Rendulic und Nigel Dawes für die Adler, Torwart Felix Brückmann hielt die beiden Nürnberger Versuche fest.

Nach der Länderspielpause empfangen die Adler am Dienstag, 16. November (19.30 Uhr, SAP Arena), den schwedischen Vertreter Frölunda Göteburg zum Achtelfinalhinspiel der Champions Hockey League (CHL). In der DEL geht es für Mannheim am Freitag, 19. November (19.30 Uhr) bei den Eisbären Berlin weiter.

