Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

52-Meter-Tor schockt den SV Waldhof: Nach sieben Spielen ohne Niederlage in der 3. Liga reißt die Serie der Mannheimer nach einem schwachen Auftritt und einem verdienten 1:2 (0:1) beim SC Freiburg II. Ein Traumtor schockt die Blau-Schwarzen kurz vor Schluss.

Bernhard Schneider, Chef einer der größten Trägergesellschaften von Pflegeheimen in der Region, fordert eine Immunisierung für alle Mitarbeiter auf dem Sektor - und deren Familien. Kündigen jetzt 30 Prozent des Personals?

Corona-Infektionsgeschehen in der Region nimmt zu: Die Inzidenzen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sind am Samstag gestiegen. In der Quadratestadt liegt der Wert nun Mannheim bei mehr als 210. Die Zahl der Intensivbettenbelegung im Südwesten ging dagegen zurück.

Erneut Gefahrstoff bei BASF in den Rhein gelangt: Bereits zum zweiten Mal diese Woche kommt es bei der BASF zu einer Gewässerverunreinigung. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sind am Freitagabend etwa 100 Liter Hexamethylendiamin in den Rhein gelangt. Die Ermittlungen laufen.

„Wir werden auch in der neuen Welt unseren Platz finden“: Die GKM-Vorstände Gerard Uytdewilligen und Holger Becker sprechen im Interview über die Bedeutung des Grosskraftwerk Mannheim, den Kohleausstieg und die Folgen für die Beschäftigten.

Adler Mannheim wollen sich an ihre Tugenden erinnern: Mit der 0:1-Niederlage vom Freitagabend in Schwenningen endete für die Adler ausgerechnet beim Schlusslicht die Siegesserie des Tabellenführers. Neun Mal in Folge hatte Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewonnen. Am Sonntag warten die Nürnberg Ice Tigers auf die Blau-Weiß-Roten.

Wie Quedlinburgia und Rosamunde den Oktober in Mannheim vergoldeten: Mit 10,2 Grad im Mittel war mit dem Oktober in der Quadratestadt ausnahmweise mal wieder ein Monat zu kalt. Was der Herbstmonat sonst noch auf Lager hatte, erklärt DWD-Experte Andreas Pfaffenzeller. Der Wetterrückblick für die Quadratestadt.

Neue Erkenntnisse gibt es über die Geschichte der Mannheimer Sternwarte in A 4. Sie sollte eigentlich woanders stehen. Dann würde es sie wahrscheinlich nicht mehr geben. Wie es zu dem heutigen Standort kam, steht im neuen Kompendium von Kai Budde.