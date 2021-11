Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Lastwagen fährt sich auf B38 fest: Nach einem Unfall mit Beteiligung eines Lkw ist die B38 (Friedrich-Ebert-Straße) in Mannheim am Samstagabend voll gesperrt worden. Der Lastwagen fuhr sich in einer Engstelle fest und wurde auf die Leitplanke aufgebockt.

Perspektiven für die Zukunft - wie sich das GKM neu erfinden könnte: Deutschland will raus aus der Kohle. Das hat der Bundestag bereits beschlossen. Welche Optionen könnten für das größte Steinkohlekraftwerk der Republik, das Grosskraftwerk Mannheim, eine Rolle spielen?

Viele Verletzungen in der Kreisklasse nach Corona-Pause: In der Kreisklasse fallen viele Spieler aus. Die Verletztenlisten sind nach dem Kaltstart im Sommer lang, teilweise wurden Spiele bereits abgesagt oder verlegt. Die Mehrzahl der Trainer sieht die Corona-Unterbrechung als Hauptgrund.

Wormser Brücke zehn Tage gesperrt: Die denkmalgeschützte Wormser Brücke wird zehn Tage lang für den Verkehr gesperrt. Experten nehmen die Fassade des Baus unter die Lupe. Damit könnte der Rheinübergang zwischen dem südhessischen Ried und der Nibelungenstadt – zumindest zu den Pendlerzeiten – wieder zum Nadelöhr werden.

Diese Martinsumzüge finden zwischen Neckar und Bergstraße statt: Die traditionellen Martinsumzüge in der Metropolregion müssen vielerorts ausfallen. Grund hierfür ist die sich zuspitzende pandemische Lage im Südwesten. Einige Umzüge finden dennoch statt.