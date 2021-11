Drei Verletzte und 185.000 Euro Sachschaden nach schwerem Unfall in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Mannheimer Luisenring sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden. Zudem ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 185.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 22.50 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken, weswegen ein Fahrer hinter ihm die Spur wechselte. Der 24-jährige Fahrer hinter dem abweichenden Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig abbremsen und prallte mit hoher Geschwindigkeit mit diesem zusammen. Infolgedessen wurde das Fahrzeug auf das einparkende Auto geschoben, welches wiederum auf einen anderen parkenden PKW geschoben wurde. Die drei Verletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille bei dem 24-Jährigen feststellen. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt habe. Zudem stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher seinen Führerschein im Vorjahr wegen eines ähnlichen Vorfalls abgeben musste. Gegen den 24-Jährigen wird deswegen nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässigen Körperverletzung, sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.