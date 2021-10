Corona-Teststation auf Mannheimer Paradeplatz in Brand gesetzt - Polizei nimmt Duo fest

Mannheim. In der Nacht auf Dienstag ist auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Corona-Teststation in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein Zeuge gegen 00.15 Uhr die Polizei, dass zwei Personen Feuer an der Testsation gelegt hätten und geflüchtet seien. Eine Streife fuhr die Station daraufhin an und konnte die brennende Planne löschen. Aufgrund der Zeugenaussage und den Aufzeichnungen der auf dem Paradeplatz installierten Videokameras fahndeten anschließend mehrere Streifenwagen nach einem Mann und einer Frau.

Im Bereich des Schlossplatzes konnte die Polizei ein Pärchen stellen auf die die Beschreibung zutraf. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen sagten aus, dass sie aus Langeweile gehandelt hätten. Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass kein politisches Tatmotiv vorliegt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Laut ersten Erkenntnissen entstand an der Teststation ein Schaden von mehreren Hundert Euro.