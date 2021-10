Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Einsichtnahme in das Gutachten nur in Stuttgart möglich: Mannheimer CDU-Mitglieder, die wissen wollen, was im Prüfbericht zur Kreisgeschäftsstelle steht, müssen nach Stuttgart fahren. Dort liegt er an zwei Abenden aus.

Ende der Gratis-Bürgertests: Corona-Schnelltests kosten jetzt in Mannheim zwischen elf und 20 Euro. Sehr beliebt ist ein "Party-PCR-Test" für ebenfalls 20 Euro.

In der CDU-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart liegt das Gutachten am Mittwoch und Freitag für jeweils eine Stunde aus. © dpa

SV Waldhof verschiebt Trainingsstart nach Corona-Ausbruch: Die für Montag angesetzte Trainingseinheit wurde kurzfristig abgesagt. Die Vorbereitung für das Spiel am Samstag in München fällt somit kürzer aus.

Mannheimer Modehaus Engelhorn baut Abteilungen um: Das Modehaus will "trendiger" werden. Es entstand eine neue Designwelt für Herren auf 700 Quadratmetern. Die Damen-Abteilung soll folgen.

Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Mannheim lebensgefährlich verletzt: Zwei Dachdecker sind am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Rheinauhafen durch das Dach einer Firmenhalle in die Tiefe gestürzt.

Ziehen wieder Insassen in das ehemalige Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg?: Mit der Aussage, er könne sich 75 Maßregelvollzugs-Plätze im historischen Gefängnis vorstellen, hat der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha Skepsis erzeugt.

Mannheimer MVV will bis 2040 klimaneutral sein - und dann klimapositiv: Das Unternehmen MVV Energie verstärkt seine Klimaschutzbemühungen. Unter anderem soll die Fernwärme spätestens 2030 komplett aus erneuerbaren Energien erzeugt werden.

