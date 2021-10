Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rhein-Neckar Löwen verlieren in der Schlussphase den Kopf: Der Mannheimer Handball-Bundesligist schenkt einen Vorsprung her und spielt am Ende nur 25:25 beim Bergischen HC. In den letzten fünf Minuten gelingt kein Treffer mehr. Trainer Gärtner sieht "unerklärliche Fehler."

Mannheim ist nun offiziell Buga-Stadt: Die Bundesgartenschau in Erfurt ist vorbei - die Nächste findet 2023 in Mannheim statt. "Nach der Buga ist vor der Buga", wandelte Oberbürgermeister Peter Kurz ein bekanntes Zitat des Fußballtrainers Seppl Herberger um.

Feuerwehr rettet zehn Personen bei Wohnungsbrand in Ludwigshafen: Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Oggersheim hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen zehn Personen gerettet. Diese wurden zum Teil mit einer Leiter von einem Vordach in Sicherheit gebracht.

Time Warp soll Ende Oktober unter Einhaltung der 2G-Regel in Mannheim stattfinden: Am 29. und 30. Oktober soll in der Mannheimer Maimarkthalle nach mehr als zwei Jahren Pause wieder das Technofestival Time Warp stattfinden - in abgespeckter Variante.

Erneut Patient aus Psychiatrie im Kreis Heilbronn geflohen - Polizei fahndet: In der Psychiatrie in Weinsberg gibt es wieder einen Fluchtfall. Die Polizei sucht nach einem 40-Jährigen. Bereits vor zweieinhalb Wochen waren vier Männer aus dem akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg geflohen.

Waldi aus "Bares für Rares" begutachtet Antiquitäten in Mannheim: Freche Sprüche und markanter Eifel-Dialekt gehören zu seinen Markenzeichen. Walter Lehnertz alias "80 Euro Waldi" aus der TV- Sendung "Bares für Rares" hat Antiquitäten Weinrich in Mannheim besucht.

