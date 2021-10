Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof muss nach Corona-Ausbruch weiter warten: Am Mittwoch sollen die Ergebnisse weiterer Corona-Tests beim Fußball-Drittligisten vorliegen. Dann ist auch klar, ob wieder trainiert werden kann und welcher Kader für die Partie in München bereitsteht.

53-Jähriger aus Neustadt stirbt an Herzinfarkt: Ist der Mann bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Mittwoch wegen des Einsatzes eines sogenannten Tasers gestorben? Das lässt sich auch nach der Obduktion des Leichnams nicht zweifelsfrei beantworten.

Rathaus-Center Ludwigshafen bald bereit für Abriss: Spätestens in den ersten Wochen 2022 sollen die letzten Abteilungen aus dem Ludwigshafener Rathaus ausgezogen sein. Dann kann der Abriss im Bereich der Einkaufsmall beginnen.

Für 140 Wohnungskäufer im Mannheimer Postquadrat platzt erneut der Umzugstermin: Die Kartons waren schon gepackt, die Mietverträge gekündigt. Doch in ihr neues Eigenheim umgezogen sind die Käufer der 140 Eigentumswohnungen im Postquadrat wieder nicht. Trotz schriftlicher Zusage des Projektentwicklers.

Adler wollen Gruppensieg in der Champions Hockey League eintüten: Die Mannheimer empfangen am Mittwoch (19 Uhr) Lausanne zum letzten Hauptrundenspiel in der Champions Hockey League. Für die Mannschaft von Trainer Pavel Gross geht es um den Gruppensieg.

Anwohner in Mannheim-Gartenstadt klagen über Strafzettel für Gehweg-Parken: Wahllos abgestellte E-Roller, Lkw-Lärm und Strafzettel für Gehwegparker sorgen im Stadtteil Waldhof für viel Verdruss bei den Anwohnern. Zumindest beim Gehwegparken will die Stadt nun Konzepte erarbeiten.

