„Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz in Heidelberg schnell ertüchtigen“: Mit dieser Aussage hat der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha auch Oberbürgermeister Eckart Würzner überrascht. Doch noch ist offenbar nichts entscheiden, heißt es am Montag aus dem Ministerium in Stuttgart.

Hintergrund der

...