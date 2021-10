Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Laschet deutet Bereitschaft zum Rückzug an: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat die Bereitschaft angedeutet, eigene Ambitionen für mögliche Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zurückzustellen.



Ab Montag keine kostenlosen Bürgertests mehr in Baden-Württemberg: Mit der neuen Corona-Testverordnung des Bundes werden im Südwesten ab Montag keine kostenlosen Bürgertests mehr angeboten. Ausnahmen gelten dabei für Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die nicht geimpft werden können.

262 Luftreiniger sollen Corona-Viren an Pfälzer Schulen töten: Seit einigen Tagen sind Filteranlagen im Unterricht aktiv. Ein leises Rauschen - mehr ist nicht zu hören. Unklar ist bisher allerdings, ob das Land die Anschaffungskosten in Höhe von rund 600.000 Euro fördert.

Stadt Mannheim errichtet Fahrradstraßen auf dem Lindenhof und in Neckarau: Der Süden Mannheims bekommt neue Fahrradstraßen. Sowohl in Neckarau als auch auf dem Lindenhof wird dafür gebaut. Die Stadt nimmt für die Maßnahmen insgesamt rund eine Millionen Euro in die Hand.

53-Jähriger verstirbt nach Taser-Einsatz in Neustadt: Ein Mann ist nach einem Taser-Einsatz der Polizei in Neustadt gestorben. Kurze Zeit nachdem er durch die Elektroschockpistole ruhig gestellt wurde, erlitt er einen Kreislaufstillstand. Reanimationsmaßnahmen schlugen fehl.

Stadtmuseum und Archiv Ludwigshafen ziehen frühestens 2023 in die Rhenushalle: Der Vertrag zwischen Stadt und Hafenbetrieben ist noch immer nicht unterschrieben. Der für Ende 2022 geplante Einzug von Stadtmuseum und Stadtarchiv in die Rhenushalle verzögert sich deshalb.

