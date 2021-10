53-Jähriger verstirbt nach Taser-Einsatz in Neustadt

Neustadt. Ein 53 Jahre alter Mann ist nach einem Taser-Einsatz der Polizei in Neustadt gestorben. Der Verstorbene habe kurze Zeit nachdem er durch die Elektroschockpistole ruhig gestellt wurde einen Kreislaufstillstand erlitten, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte hätten bei dem Vorfall am Mittwochabend sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Doch auch einem hinzugerufenen Notarzt gelang es nicht mehr, den 53-Jährigen zu reanimieren.

Der Mann war zuvor der Polizei gemeldet worden, weil er gegen 21.30 Uhr in Rotkreuzstraße herumgeschrien und Bewohner nicht mehr in ein dortiges Mehrfamilienhaus gelassen hatte. Gegenüber den Polizeikräften habe er sich aggressiv verhalten. Zudem habe er nicht auf die Ansprache der Polizei reagiert. Als er die Beamten und Beamtinnen körperlich angriff, setzten diese Pfefferspray und das Distanzelektroimpulsgerät ein. Anschließend wurde der 53-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er ebenfalls Widerstand geleistet haben soll. Eine Polizeibeamtin sei dabei mit einem Tritt am Kopf getroffen worden. Sie wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und war nach Angaben der Behörde nicht mehr dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen.