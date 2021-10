Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Klaus Gärtner bleibt Löwen-Coach: Der Trainer sitzt auch beim Pokal-Spiel in Leipzig auf der Bank der Rhein-Neckar Löwen. Gärtner hatte nach dem 30:35 in Stuttgart an Rücktritt gedacht. Nun relativierte er seine Gedanken und will das Team "nicht alleine lassen."

Die Mannschaft der Stunde: Der SV Waldhof hat sich zu einem Spitzenteam der 3. Liga entwickelt, das sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann. Die große Analyse des Mannheimer Höhenflugs.

Infektionsgeschehen in der Region: Die Corona-Inzidenz in Mannheim hat sich auf etwa 115 erhöht. Auch im Rhein-Neckar-Kreis nahm der Wert zu. Bei den Kennwerten hat sich die Hospitalisierungsinzidenz erhöht, dafür befinden sich im Südwesten weniger Menschen auf einer Intensivstation.

CDU Mannheim informiert über Gutachten zur Kreisgeschäftsstelle während Löbel-Ära: Viele Parteimitglieder sehen in den Ergebnissen die Grundvoraussetzungen für einen Neuanfang nach dem Rückzug Löbels. Kreisvorsitzende Katharina Funck dämpfte allerdings die Erwartungen etwas.

Polizei fasst geflohenen Patienten aus forensischer Klinik des PZN Wiesloch: Die Polizei hat einen 42-jährigen Patienten, der am Montagmittag aus der forensischen Klinik des Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entwichen war, am späten Nachmittag festgenommen. Eine Fremdgefährdung wurde nicht ausgeschlossen.

Neuer Gleichstellungsaktionsplan für Mannheim: Im 156 Seiten langen Gleichstellungsaktionsplan sind Projekte skizziert - und teils schon anfinanziert. Es geht um Stadtteil-Lotsinnen, Investieren in Gründerinnen, Migrantinnenförderung und Prostitutionsausstieg.

DTM-Boss Berger sieht jede Menge Potenzial auf Hockenheimring: Den Zuschauern auf dem Hockenheimring wurde am Wochenende jede Menge packender Motorsport geboten. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit, sehen aber auch noch einige Verbesserungsmöglichkeiten.

