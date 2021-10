Stadt Mannheim errichtet Fahrradstraßen auf dem Lindenhof und in Neckarau

Mannheim. Die Mannheimer Stadtteile Neckarau und Lindenhof bekommen neue Fahrradstraßen. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, wird ab Ende Oktober die Luisenstraße in Neckarau umgebaut. Dazu werden in der etwa 900 Meter langen Straße bis voraussichtlich Ende April 2022 hauptsächlich der Straßenraum sowie der Parkbereich neu geordnet. Im Zuge der Baumaßnahmen profitieren auch die Schülerinnen und Schüler der Schiller-Grundschule: So wird neben neuer Fahrradbügel und einer barrierefreien Querungshilfe auch eine eigene Hol- und Bringzone eingerichtet. Darüber hinaus wird zwischen dem Sennteichplatz und der Schulstraße die Fahrbahn erneuert. Die Stadt kündigte an, dass während der geplanten Bauzeit mit Beeinträchtigungen und abschnittsweisen Vollsperrungen zu rechnen sei. Für die Anwohnerinnen und Anwohner sollen die Hauseingänge jedoch fußläufig erreichbar bleiben.

Neben der Luisenstraße wird zudem die Meerfeldstraße auf dem Lindenhof auf einem 400 Meter langen Teilstück zwischen der Windeckstraße und der Emil-Heckel-Straße bis voraussichtlich Ende November umgebaut. Hier sollen vor allem die Kreuzungsbereiche mit den charakteristischen Rotmarkierungen gekennzeichnet werden.

Die Stadt nimmt für Umbaumaßnahmen insgesamt rund eine Millionen Euro in die Hand. Mit dem Konzept der Fahrradstraßen sollen bestehende Radhauptverbindungen in der Quadratestadt verdeutlicht und der Radverkehr in diesen Straßen komfortabler und sicherer gestaltet werden.