Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum die Mannheimer Buga-Seilbahn bei Gewitter stoppt: Am Sonntag, als es blitzte und donnerte, stand sie still - und vor zwei Wochen schon einmal: die Seilbahn der Mannheimer Buga Der Betreiber erläutert das Vorgehen bei Unwettern

Abgang von Dahmen und Wandjo - Kein Ende einer Ära an der Popakademie: Wenn am Mittwoch das Jubiläum "20 Jahre Popakademie" gefeiert wird, wird zu Recht eine einmalige Mannheimer Erfolgsgeschichte gepriesen. Die nur auf andere Impulse wartet, kommentiert Jörg-Peter Klotz

Mannheimer Polizisten dürfen Wasserturm nicht am Ärmel tragen: So viel Lokalkolorit geht dem Stuttgarter Innenministerium zu weit. Anders als in anderen Ländern dürfen Polizisten hier keine eigenen Wappen am Ärmel tragen, auch nicht den Mannheimer Wasserturm. Doch es gibt Hoffnung

Buga, Baby! Das ist der wohl jüngste Buga-Besucher: Unserer Reporterin ist am Wochendende der wohl jüngste Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau begegnet

Wie ein Mannheimer die Krönung erlebt hat: Torsten Ahl stand an der Prachtstraße, wo die goldene Kutsche vorbeifuhr, und war dabei, als die royale Familie vom Balkon des Palasts winkte

Mannheimer Ökonom Spengel: „Wie glaubwürdig ist Scholz?“: Der Ökonom Christoph Spengel von der Universität Mannheim attackiert die Politik, weil sie die illegalen Cum-Ex-Steuerdeals so lange hat laufen lassen. Wie er sich im Interview zu den Erinnerungslücken von Olaf Scholz äußert

