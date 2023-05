Mannheim. Übrigens … haben manche Menschen, kurz nach dem sie auf die Welt kommen, viel vor. So wie zum Beispiel den ersten Buga-Besuch. Löblich! Denn der wohl jüngste Buga-Besucher bisher begegnete dem „MM“ am Samstag auf dem Gelände. Gerade mal acht Tage alt war der Säugling - und hatte schon eine schicke Dauerkarte.

Buga-Sprecherin Katharina Kiesel bestätigte auf Anfrage: „In den letzten Tagen haben wir keinen jüngeren Besucher gehabt.“ Da ist es natürlich kein Wunder, dass der kleine Gast auch schick auf der Dauerkarte verewigt wird. Vor allem, wenn er so friedlich in der Sonne des Luisenparks schläft und auf dem Foto so seelig schaut. Bei dem Anblick ist sicher: Sein nächster Buga-Trip kommt ganz bestimmt schon bald!