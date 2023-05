Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie eine Katholikin zur Gründerin einer Tantraschule wurde: Regina Heckert aus Hanhofen bei Speyer hat sich der Spiritualität mit Lustgewinn verschrieben. Und gibt ihre Kenntnisse in Seminaren sowie in einem Buch weiter

„Der Maimarkt ist wie Internet – ganz viel Infos, nur mit echten Menschen“: Handwerksberufe präsentieren sich auf dem Maimarkt. An den Ständen können sich Besucher nicht nur informieren, sondern vielfach auch Dinge selbst ausprobieren

Ilvesheim 7200 Wahlberechtigte sind am Sonntag, 7. Mai 2023, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister für Ilvesheim zu wählen. Neben dem Amtsinhaber gibt es drei weitere Bewerber

Warum der neue Weg zur Neter-Schule ein Novum für Mannheim ist: Jahrzehnte kämpfte die Eugen-Neter-Schule im Mannheimer Norden für einen sicheren Rad- und Gehweg. Wann der Trampelpfad endlich abgelöst wird und warum er ein Novum für die Stadt Mannheim ist

Die sieben schönsten Biergärten in Mannheim: Wo kann man in mannheim nett draußen sitzen,wenn die Sonne lacht? Wir haben idyllische Biergärten besucht und das Angebot getestet

Wie eine App made in Mannheim den Klinikalltag erleichtern soll: Ira Stoll, Lars Ewert und Hussein Alhasan wollen mit ihrer preisgekrönten Smartphone-App den Alltag von Klinikärzten erleichtern. Wie die KI-Software "MyScribe" bei der Dokumentation hilft

Warum werden immer mehr Fachkräfte Deutschland verlassen, Herr Weik?: In Deutschland fehlen Fachkräfte. Die Liste der Gründe, warum Deutschland für gut ausgebildete Menschen ein unattraktives Einwanderungsland ist, ist lang. Matthias Weik hat sie alle unerbittlich aufgezählt. Ein Gastbeitrag

