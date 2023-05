Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verbotenes Wappen Mannheimer Polizisten dürfen Wasserturm nicht am Ärmel tragen

So viel Lokalkolorit geht dem Stuttgarter Innenministerium zu weit: Anders als in anderen Ländern dürfen Polizisten hier keine eigenen Wappen am Ärmel tragen, auch nicht den Mannheimer Wasserturm. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung