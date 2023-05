Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie weit kommt man mit 30 Euro auf der Buga 28 Euro kostet ein Tagesticket für einen Erwachsenen auf der Mannheimer Buga. Doch mit welchen Kosten muss ich darüber hinaus rechnen? Was kostet extra, was ist im Eintritt enthalten? Wir haben den Test gemacht

OB-Wahl Mannheim - Die Kandidaten im Wirtschafts-Check: Wie stehen die OB-Kandidaten Raymond Fojkar (Grüne), Thorsten Riehle (SPD) und Christian Specht (CDU) zum Fachkräftemangel und zum Verkehrsversuch? So lief der Wirtschafts-Check bei der IHK

Was Bewohner im Mannheimer Stadtteil Jungbusch fordern: Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch kommt es immer wieder zu Problemen, weil Wohnen und Ausgehen hier aufeinandertreffen. Eine Monitoringgruppe sucht deshalb seit 2018 Lösungen. Das fordern Bewohner und Bezirksbeiräte

Lebensmittelkontrolleure aus dem Rhein-Neckar-Kreis berichten: Getrickstes Olivenöl und falsche Seezungen - 22 Betriebe aus dem Rhein-Neckar-Kreis mussten im vergangenen Jahr vorübergehend schließen. Auch Lieferdienste könnten dabei eine Rolle spielen

Waldhof-Profi Malachowski auf den Punkt bereit: Adrian Malachowski profitierte zuletzt von den verletzungsbedingten Umstellungen beim SV Waldhof. Doch der bisherige Nebendarsteller nutzte seine Chance und ist auch für die Partie in Zwickau ein Startelf-Kandidat

Was fliegt denn da in Heidelberg? So wird ein Falter mit einer App zu lebendiger Kunst: Ein Wandgemälde auf einer Fassade und ein Smartphone. Mehr braucht es nicht, um das Bild eines Schmetterlings in Heidelberg zum Leben zu erwecken. Und das funktioniert sogar mit diesem Artikel. Wir erklären wie es geht

Podcast "Mensch Mannheim" - Schiedsrichter über Kritik und Ungleichbehandlung: Nach ihrer Pfeife tanzen alle. Sonja Reßler und Ivo Leonhardt sind Fußball-Schiedsrichter. Was sie auf den Plätzen erleben, erklären sie "MM"-Chefredakteur Karsten Kammholz in der neuen Podcast-Folge „Mensch Mannheim“

