Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warten auf Kita-Platz: Ärzte in Mannheim schlagen Alarm: Mädchen und Jungen erhalten oft erst ein Jahr vor der Einschulung einen Kita-Platz. Das lange Warten hat in Mannheim negative Auswirkungen auf den Nachwuchs, sagen Kinderärztinnen und -ärzte. Das sind die Probleme.

Mannheimer Maimark: Wie zufrieden die Aussteller zur Halbzeit sind: Beim Mannheimer Maimarkt wird die Zwischenbilanz gezogen - mithilfer einer Umfrage, die bei den Firmen in den Hallen gemacht. Es fallen zum Teil ungewöhnliche Worte.

Erfolgreiche Migranten - zwei Gründergeschichten aus Mannheim: Vokabeln pauken, komplizierte Behördengänge, zahlungsunwillige Kunden. Migranten gründen gerne - auch in Mannheim. Zwei von ihnen berichten über ihren zum Teil steinigen Karriere-Weg.

Lebensmittelkontrolleure in Ludwigshafen: Knapp 1000 Mal waren die Lebensmittelkontrolleure 2022 in Ludwigshafen im Einsatz. Welche die kuriosesten Verstöße waren und warum ein Küchenmeister sogar ein Berufsverbot aufgebrummt bekam.

Das sagt der Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch zum Verkehrsversuch: Der Bezirksbeirat Mannheim-Innenstadt/Jungbusch beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Verkehrsversuch. Was die Räte kritisieren und wie es weitergeht.

Ludwigshafener AfD will Eltern von Grundschülern zur deutschen Sprache zwingen: Die Grundschule Gräfenau im Hemshof, wo 40 Erstklässer sitzen bleiben sollen, sorgt für Debatten. Nun äußern sich AfD und Linkspartei - beide kritisieren die Landesregierung, unterscheiden sich aber in ihren Inhalten.

Was Führungsfrauen in Mannheim raten: Beim Format „FrauenMACHT“ in der Abendakademie geben Ex-Bilfinger-Finanzchefin Christina Johansson und BWL-Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi teils sehr persönliche Einblicke zu Frauen in Führungspositionen.

