Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mann mit Nazi-Tattoo auf Festumzug in Edingen-Neckarhausen Auf dem Festumzug in Neckarhausen ist ein Wagenlenker mit einem Tattoo der verbotenen Vereinigung "Blood & Honour" unterwegs. Der 81-jährige Beschuldigte weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück

Jetzt acht Bewerbungen für Mannheimer Oberbürgermeister-Wahl: Nun gibt es noch einen dritten unabhängigen Kandidaten für die Mannheimer Oberbürgermeister-Wahl am 18. Juni. Warum der Mann seinen Namen vorerst noch nicht öffentlich nennen will

Mannheim-Feudenheimer Sportpark ist soweit fertig: Das an die Feudenheimer Au angrenzende Areal ist jetzt - mit etwas Verspätung - fürs Erste fertig. Warum es mit der nächsten Bauphase erst in zwei Jahren weitergehen soll

U-Boot-Transport nach Speyer ohne offizielle Genehmigung der Stadt: Am Tag der Abfahrt des ausgemusterten Marine-U-Bootes in Kiel gibt es offene Fragen und der Spediteur nennt den Grund, warum der Stahlkoloss überhaupt nach Speyer muss. Das hat mit der Deutschen Bahn zu tun

Podcast "Adler-Check": Neuzugänge unter der Lupe: Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga ist vorbei, die „MM“-Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl haben dennoch Redebedarf. Es geht um Neuzugänge und die momentan laufende U-18-WM in der Schweiz

Buga23 in Mannheim: Das ist in den kommenden Tagen geboten: Fragen zum Neckarufer, eine ARD-Sendung aus Mannheim, Bilder aus dem Weltraum und ein Abend mit Dylan und Cohen: Wir geben ein paar Veranstaltungstipps für die kommenden Tage auf der Buga

