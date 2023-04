Podcast "Adler-Check": Neuzugänge unter der Lupe

Mannheim. Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga ist vorbei, die „MM“-Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl haben dennoch Redebedarf. In der neuesten Ausgabe des „Adler-Checks“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, nimmt das Duo die bisherigen Zugänge der Adler Mannheim unter die Lupe. Dabei halten die beiden fest, dass ein rechtsschießender Offensivverteidiger den Mannheimern in der Defensive noch gut zu Gesicht stehen würde.

Wenn es um das Verteidigen geht, kommen die Sportredakteure auch nicht an Arno Tiefensee vorbei. Denn der 20-jährige Schlussmann verteidigte sein Tor in den abgelaufenen Play-offs im großen Stil. So groß, dass sogar die National Hockey League (NHL) auf den Jungnationalspieler aufmerksam geworden ist. Ob der Weg von Tiefensee nach Nordamerika führt, besprechen Rotter/Koehl genauso wie die fehlenden Puzzleteile in der Offensive. Dieser würde laut Rotter eine „gewisse Hierarchie in den einzelnen Angriffsreihen“ durchaus guttun.

Die U-18-WM im Blick

Doch weil das noch Zukunftsmusik ist, werfen beide noch einen Blick auf das aktuelle Geschehen auf dem Eis. Denn nach der Saison, ist vor der WM – und da sprechen Koehl/Rotter nicht nur über die Herren, sondern auch über die momentan laufende U-18-WM in der Schweiz.