Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das planen die neuen Eigentümer auf Mannheims Turley-Areal: Für neun Gebäude der Tom Bock Group auf dem Mannheimer Turley-Areal hat die Sparkasse die Zwangsversteigerung angestrengt. Jetzt kommmt das letzte Gebäude unter den Hammer. Wir haben die neuen Eigentümer nach ihren Plänen gefragt

Was Weltbild vom Mannheimer Startup Paul Valentine lernen will: Die Handelsgruppe Weltbild hat das Mannheimer Schmucklabel Paul Valentine übernommen. Unter dem Dach des Multichannel-Anbieters soll das Startup weiter wachsen. Doch auch Weltbild verspricht sich von dem Deal einiges

Pensionierte Lehrkräfte als Lückenfüller: Vor allem Schulen in Baden-Württemberg sind auf Vertretungskräfte angewiesen. Doch manches Engagement wird auch ausgebremst

"Hässlichste Stadt Deutschlands"?: Hauptbahnhof, Rathaus-Center, Fußgängerzone - bei ihrem Besuch in Ludwigshafen erlebt Youtuberin "Pocket Hazel" viel Tristesse. Doch auch die eine oder andere schöne Ecke hat sie gefunden

In Heidelberg entsteht ein Haus aus dem Drucker: Es sieht aus, als ob eine riesige Tube Zahnpasta ausgequetscht wird und sich dabei Stück für Stück vorwärtsbewegt. So funktioniert das innovative Verfahren, das sogar die Nasa auf dem Mond anwenden will

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date