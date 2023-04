Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das erwartet die Besucher beim ersten Erlebniswochenende in der Mannheimer City: Die Bundesgartenschau in Mannheim beginnt - und auch die City soll wieder aufblühen. Zum Auftakt der Blumenschau gibt es ein Erlebniswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag. Das erwartet die Innenstadt-Besucher

Was in den ersten Wochen der Mannheimer Buga Bis auf Chako Habekost kommen die großen Stars erst später nach Mannheim - aber vom Popkonzert in der seilbahn bis zum Traumkonzert auf der Wiese oder Filmnächten gibt es ein großes Programm

Wie die Sparkassen in Mannheim und Heidelberg Geldautomaten-Sprenger abschrecken wollen: Die Mannheimer Sparkasse Rhein Neckar Nord setzt beim Schutz ihrer Bankomaten auf eine neue Technik. Diese soll das Bargeld für Verbrecher wertlos machen

Gottesdienst zu Ehren der toten Kinder in Hockenheim: Der schreckliche Tod zweier Kinder am Ostersonntag in Hockenheim nimmt die Bewohner der Stadt weiter mit. Zur gemeinsamen Bewältigung und zu Gedenken an die Geschwister findet am Freitag ein Gedenkgottesdienst statt

Podcast "Adler Check": Neuanfang auf dem Eis und hinter der Bande: Es besteht Redebedarf nach dem Play-off-Aus der Adler Mannheim. MM-Sportredakteur Philipp Koehl spricht in der neuesten Folge des „Adler-Checks“ mit seinem Gast Sven Metzger von „Eiszeit FM“ über die Gründe des Scheiterns

