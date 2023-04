Zwei Kinder in Hockenheim tot aufgefunden - 43-Jährige festgenommen

Hockenheim. In einer Wohnung in Hockenheim sind am Ostersonntag ein neunjähriges sowie ein sieben Jahre altes Kind tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim haben die weiteren Ermittlungen gegen eine 43-jährige Angehörige wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Die Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Die Ergebnisse standen zunächst noch aus.

In Hockenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. © Priebe

Die Ermittlungen - insbesondere zum genauen Tatablauf - dauern an. Daran beteiligt sind auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg.