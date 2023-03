Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nationaltheater Mannheim Proben in der Schildkrötfabrik in Mannheim: „Auf der Bühne entstehen fantastische Momente“

Regisseurin Cordula Däuper inszeniert die Henry-Purcell-Oper „Dido and Aeneas“ in der Alter Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau - als erste Musiktheater-Aufführung in der neuen Wirkstätte des Mannheimer Nationaltheaters