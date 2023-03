Mannheimer Morgen Plus-Artikel Geburtstag 1923 geboren: Eine 100-jährige Mannheimerin erzählt aus ihrem Leben

Am 28. März 1923 erblickt Johanna Donnert "am Paradeplatz", wie sie selbst sagt, das Licht der Welt. Am heutigen Dienstag feiert die Mannheimerin ihren 100. Geburtstag und erzählt aus ihrem Leben - das nicht immer einfach war