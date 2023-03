Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Jungbusch und Gentrifizierung - Handlungsbedarf bestätigt: Im Jungbusch gibt es eine strukturelle Veränderung der Bevölkerung. Das bestätigen nun Experten. Sie empfehlen, die Bewohner vor Verdrängung zu schützen - mit einem in Mannheim noch nie da gewesenen Mittel.

Was den Bundesgartenschau-Kulturchef antreibt: Fabian Burstein spricht über den Kompass, der ihn bei der Programmierung der Veranstaltungen leitete, über das Eröffnungsevent mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Beweggründe, für die Buga zu arbeiten.

Vor den Play-offs - Das sagt Adler-Sportmanager Jan Axel Alavaara: Der Fokus der Adler Mannheim ist auf das am Dienstag beginnende Play-off-Viertelfinale gegen die Kölner Haie gerichtet. Sportmanager Alavaara hat aber nie nur die Gegenwart im Blick, sondern gestaltet die Zukunft.

Mannheimer Trinitatisturm - geschützt und doch vom Abriss bedroht: Weil eine Sanierung zu teuer ist, will die Evangelische Kirche das 55 Meter hohe Kulturdenkmal in den Mannheimer Quadraten abreißen. Kritiker wollen das verhindern - und auch eine Ausstellung nimmt den Turm nun in den Blick.

Urlaubsplanung - Warum sich der Gang ins Reisebüro noch immer lohnt: Das Urlaubsangebot im Internet ist riesig, doch Schnäppchen gibt es nicht nur dort. Für wen der Besuch im Reisebüro sinnvoll ist.

Mathaisemarkt Schriesheim - Fest-Bilanz mit Licht und Schatten: Der Mathaisemarkt 2023 ist zu Ende. Die Bilanz fällt zwiespältig aus: Einerseits riesiger Andrang, auf der anderen Seite eine Bombendrohung, ein tätlicher Angriff auf den Vize-Bürgermeister und Kritik an mangelndem Tierschutz.

So war das Kulturwochenende in Mannheim und der Region: "Eine Volksfeindin" am Mannheimer Nationaltheater, Bülent Ceylan in der SAP-Arena und die Deutsche Staatsphilharmonie im Ludwigshafener Pfalzbau ohne Strom. Das Kulturwochenende in der Kurpfalz hatte es in sich.

Im Heidelberger Gemeinderat - Was hinter verschlossenen Türen verhandelt werden darf: Welche Aufgaben und welche Pflichten Gemeinderatsmitglieder haben, regelt die Gemeindeordnung. Doch was Kommunalpolitiker eigentlich öffentlich diskutieren müssen und was nicht, erklärt ein Experte.

