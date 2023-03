Mannheimer Morgen Plus-Artikel Architektur Mannheimer Trinitatisturm: geschützt und doch vom Abriss bedroht

Weil eine Sanierung zu teuer ist, will die Evangelische Kirche das 55 Meter hohe Kulturdenkmal in den Mannheimer Quadraten abreißen. Kritiker wollen das verhindern - und auch eine Ausstellung nimmt den Turm nun in den Blick