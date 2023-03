Adler Mannheim und Kölner Haie müssen Helene Fischer ausweichen

Die Kölner Haie versuchten vieles, doch am Ende blieb ihnen nur die Einsicht: Gegen Helene Fischer kommen sie nicht an. Da der Schlagerstar in zwei Wochen mit seiner Tour in der Kölner Lanxess Arena Station macht, kann der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ein mögliches sechstes Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim am Sonntag, 26. März, nicht in seinem Wohnzimmer austragen.

Bis zuletzt arbeiteten alle Beteiligten an einer Lösung, sogar ein Heimrechttausch stand zur Diskussion. Seit Freitag steht fest: Kommt es zu dieser Viertelfinalpartie, findet diese in Krefeld statt. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt und wird kommuniziert, sobald feststeht, dass es zu einem sechsten Spiel der Play-off-Serie kommen wird. cr