Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neubau für den SVW Waldhof-Präsident Bernd Beetz macht jetzt Druck in der Stadion-Debatte. Im Interview kritisiert er in dieser Frage mangelnde politische Führungsstärke. Und er konkretisiert seine Neubau-Vorstellungen auch für VIP-Plätze

Berufspendler stellen sich gut auf den Warnstreik beim RNV ein: Das erwartete Verkehrschaos blieb aus aufgrund des RNV-Warnstreiks bleibt aus. Der Verkehr fließt ohne große Stockungen etwa über die Friedrich-Ebert-Brücke, über die Kurpfalzbrücke und den Innenstadtring.

Von "Heimat" bis "heilig": Das bedeutet Familie für Mannheimerinnen und Mannheimer: Bedinungslose Liebe? Sicherheit? Wir waren in Mannheim unterwegs und haben gefragt: Was ist Familie für euch? Und wer ist eigentlich das beliebteste Familienmitglied? Unsere Befragten haben einen eindeutigen Favoriten

Bei den Adlern Mannheim erfolgt auf die Aussprache die Reaktion: Die Adler besiegen den ERC Ingolstadt nach einem 1:3-Rückstand noch mit 6:3. Markus Eisenschmid und Lean Bergmann erzielen jeweils einen Hattrick. Die Partie nahm eine nicht für möglich gehaltene Wendung

Verlangt die MVV zu viel Geld für Strom? Seit die MVV letztes Jahr angekündigt hat, die Strom- und Gaspreise deutlich zu erhöhen, monieren Kritiker, dies sei nicht gerechtfertigt. Wie sie argumentieren, was die MVV entgegnet - und was Verbraucherschützer sagen

Was Türkeistämmige für Erdbebenopfer in ihrer Heimat leisten: Privatleute und Vereie in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region organisieren Spendenaktionen und Hilfsgütertransporte für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date