Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Noch immer viel Ärger in Mannheim um Straßenbahnlinie 2: Einige der Fahrplaneinschränkungen im öffentlichen Nahverkehr wurden in Mannheim wieder zurückgenommen. Doch ausgerechnet die vielgenutzte Straßenbahnlinie 2 fährt weiter nur alle 10 Minuten. Die RNV sagt, wann sich das ändert

Sechs Altkleider-Container in sieben Tagen aufgebrochen: Beschwerden haben zuletzt stark zugenommen, organisierte Banden sieht die Polizei aber nicht am Werk

Privatgymnasium Mannheim wächst und zieht im September um: Seit 2019 können Schülerinnen und Schüler das Privatgymnasium Mannheim besuchen. Aber am derzeitigen Standort nahe der Augustaanlage sind die räumlichen Möglichkeiten jetzt ausgereizt. Doch es gibt eine komfortable Lösung

Peter Görtz:„Es gibt nur gute oder schlechte Bäcker“: Geschäftsführer Peter Görtz erklärt, warum Bäcker Görtz in einer schwierigen Branche so erfolgreich ist, der Einstieg des norwegischen Investors FSN ein guter Schritt war – und warum Bürgermeister oft bei ihm anrufen

Küssen für freien Eintritt ins Schloss: Dieser Kuss hat am Freitag Edith und Horst Schramm den freien Eintritt ins Schloss Schwetzingen geebnet

Podcast "Mensch Mannheim": Warum Erste-Hilfe-Kurse für die Psyche immer wichtiger werden:Laut dem Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) erleben 27 von 100 Deutschen innerhalb eines Jahres eine behandlungsbedürftige psychische Störung. Wie man schnell helfen kann, erklärt Simona Maltese im Podcast

Adler Mannheim mühen sich zum Sieg gegen Bremerhaven: Trotz einer vor allem im zweiten Drittel schwachen Leistung haben die Adler Mannheim einen Weg zum Sieg gegen Bremerhaven gefunden. Beim 3:2 sicherte Ryan MacInnis dem Tabellendritten den Zusatzzähler in der Verlängerung.

