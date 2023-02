Podcast "Mensch Mannheim": Warum Erste-Hilfe-Kurse für die Psyche immer wichtiger werden

Mannheim. Erste Hilfe zu leisten, das verbindet man automatisch mit einem schnellen Einsatz im medizinischen Notfall. Aber Erste Hilfe für psychische Gesundheit? Das klingt erst mal befremdlich, denn seelische Krankheiten und Verletzungen sind nicht ohne Weiteres erkennbar.

Das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) organisiert Kurse für Ersthelfer für psychische Gesundheit - genau genommen tut dies die Psychologische Psychotherapeutin Simona Maltese. Im Podcast „Mensch Mannheim“ erklärt sie, was es mit den „Mental Health First Aid“-Kursen (MHFA) auf sich hat.

„Fast jeder hat im Umfeld Personen, die von psychischen Störungen betroffen sind. Aber es herrscht nach wie vor eine sehr große Unsicherheit, was zu tun ist“, sagt Maltese. Daher vermittle der Kurs zunächst ein Basiswissen zu den wichtigsten psychischen Störungen. „Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Betroffene unterstützen können, professionelle Hilfe zu suchen und welche weiteren Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt“, erklärt die ZI-Psychotherapeutin. Auch werde gelehrt, welche Anzeichen und Symptome zu beachten seien und wie eine Ansprache gegenüber Betroffenen professionell durchgeführt werde.

Plötzlich psychischer Ersthelfer

„Im Kurs werden dann die ganzen gelernten Maßnahmen durch praktische Übungen - durch Gesprächstechniken und Rollenspiele - abgebildet und verfestigt.“ Maltese will die Kurse grundsätzlich für alle Interessierte öffnen - Voriwssen wird nicht erwartet. Schließlich könne man schneller zum psychischen Ersthelfer werden als gedacht - etwas als Kollege, Freund, Verwandter. Auch Lehrkräfte und Trainerinnen und Trainer könnten in ihren Verantwortungspositionen von den Kursen profitieren. Teilnehmende sollten psychisch stabil sein. Der Kurs sei „keine Selbsthilfegruppe“. Maltese weist auch darauf hin, dass das Programm am ZI wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird.

Sie selbst hat einen beeindruckenden Werdegang: Nach dem Abitur ließ Maltese sich zur Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Mannheim ausbilden, studierte dann Psychologie, promovierte und wechselte 2016 ans Mannheimer ZI, absolvierte das Weiterbildungsstudium zur Psychologischen Psychotherapeutin - und bildet seit 2019 die MHFA-Ersthelfer aus.