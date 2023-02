Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nilgänse sorgen am Mannheimer Strandbad für Ärger: Problemvögeln am Mannheimer Strandbad. Was Besucher vor Ort tun können und welche Lösungen die Stadt sucht

Klima-Aktivistin der Letzten Generation klebt sich in Heidelberg Zum ersten Mal hat die Letzte Generation eine Protestaktion angekündigt. Die meisten werden im Vorfeld abgefangen - nur eine klebt sich an. Die Eindrücke unserer Reporterin

Grüne wollen Verkehrsversuch in Mannheimer Quadraten ausweiten: Am 23. Mai berät der Umweltausschuss darüber, wie es mit dem Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt weitergeht. Wenn es nach den Grünen geht, wird er verlängert

Feudenheimer Augewässer in Mannheim wird geflutet: Diesen Moment haben die Planer und Macher herbeigesehnt – jetzt ist es mit etwas Verzögerung soweit

Adler Mannheim beißen sich an Iserlohn die Zähne aus: Die Mannheimer tun sich gegen die tapfer kämpfenden Iserlohn Roosters schwer und verlieren ihr Heimspiel vor 7990 Zuschauern mit 0:3. Dabei kassieren die Adler vermeidbare Gegentore

Ludwigshafen wird zum Streikzentrum: Nicht nur bleiben am Mittwoch alle 42 kommunalen Kindertagesstätten geschlossen. Auch werden voraussichtlich rund 800 Streikende im Stadtzentrum für höhere Löhne demonstrieren

Reiss-Engelhorn-Museen erinnern auf der Mannheimer Buga an Karl Friedrich Schimper: Karl Friedrich Schimper, einer der weltweit berühmtesten Kurpfälzer – in Mannheim geboren und in Schwetzingen gestorben – und doch in seiner Heimat weitgehend unbekannt

Wie Thomas Schulz Bilfinger voranbringen will - und warum er dabei Stellen streicht: Der Bilfinger-Vorstandschef will den Mannheimer Konzern effizienter und profitabler machen. Das kostet Arbeitsplätze

