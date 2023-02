Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Verkehrsversuch wird vorerst nicht ausgeweitet: Die Mannheimer Grünen wollen die gesamte Freßgasse, Kunst- und Erbprinzenstraße noch in diesem und im nächsten Jahr autofrei machen. Was die anderen Fraktionen und der Handel dazu sagen

Kauffmannmühlen-Brand - „Kommunikation hat zu lange gedauert“: Bei einem Treffen des Vereins Kulturbrücken im Jungbusch sprachen Anwohner über den Tag, an dem die Kauffmannmühle abbrannte. Dabei ist auch viel Kritik zu hören

Wie die neue Großvoliere im Mannheimer Luisenpark entsteht: Sie ist eine der neuen Attraktionen, die es zur Bundesgartenschau im Luisenpark gibt. An drei riesigen Stahlmasten wurde nun das Netz dafür aufgehängt

Mannheimer Ordnungsamt: Falsche Mitarbeiterin erhebt Vorwürfe: Eine unbekannte Person gibt sich als Mitarbeiterin des Mannheimer Ordnungsamtes aus und wirft der Behörde vor, bei bestimmten Verstößen mit Absicht beide Augen zuzudrücken

Podcast "Migrationsstadt Mannheim" analysiert umstrittenen Polizeieinsatz: Etwa zwei Wochen nach den Ausschreitungen auf der Schönau - Eine Demonstration am Pfingstsamstag 1992 in der Mannheimer Innenstadt will sich mit den Geflüchteten in der Gendarmeriekaserne solidarisieren. Sie eskaliert

Warum Deutschland das Gas nicht ausgegangen ist: Was Petrus mit der Gasversorgung zu tun hat, erklärt Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller bei seinem virtuellen Gespräch mit dem Mannheimer ZEW-Präsidenten Achim Wambach

Jetztaufund in derlesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date