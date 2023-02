Herr Görtz, haben Sie schon Norwegisch gelernt?

Peter Görtz: Nein, hierzu gibt es keinen Grund. Auch wenn FSN in Norwegen gegründet wurde, haben sie heute mehrere Niederlassungen und Teams an europäischen Standorten. Wir arbeiten ausschließlich mit dem Team aus Süddeutschland zusammen. Auch wenn ich gerne in der Lage wäre, mehrere Fremdsprachen zu beherrschen,

...