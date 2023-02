Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese zwei Fasnachtsumzüge gibt es dieses Jahr in Mannheim: Zwei Vereine haben bis zuletzt an den Planungen für die Fasnacht gefeilt. Das wird geboten. In anderen Stadtteilen musste der Umzug wiederum abgesagt werden. Wieso es in Feudenheim vielleicht doch einen Umzug hätte geben können

Kunstwerk aus Beton mitten im Klimapark für Mannheimer Buga: Philipp Morlock hat aus Stahlträgern, alten Waschbecken, Spinden und einer Treppe mit besonderer Vergangenehit monumentale Kunst für die Buga geschaffen

Narrenstimmung auf dem Mannheimer Fasnachtsmarkt- „Jetzt geht die Fasnacht so richtig los“: Vom Rathaus zum Wasserturm – das Prinzenpaar eröffnet den Endspurt der fünften Jahreszeit für die Mannheimer Fasnachterinnen und Fasnachter

So steht es um den Radschnellweg zwischen Heidelberg Die Planungen für den Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen schreiten nur langsam voran. Das stößt auf Kritik der Bürgerinnen und Bürger. Auch der Baubeginn des Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg dauert noch

Unternehmerin Lilli Leirich„Ich habe während Miss Germany nur gewonnen“: Lilli Leirich ist Unternehmerin und eine echte Macherin. Warum sie trotz ihres Engagements nicht ins Finale einziehen konnte, wie sie mit dem Klischee des Wettbewerbs umgeht und was sie daraus mitnimmt

So steht es um die Zukunft der Galeria-Kaufhäuser in Mannheim und der Region: Der Kaufhauskonzern Galeria ist erneut insolvent und steht vor einer ungewissen Zukunft. Ob und wie es in der Region weitergeht, ist offen. Was eine Schließung in Mannheim, Heidelberg, Viernheim oder Speyer bedeuten würde

Mordprozess nach Messerangriff in Ludwigshafen: Einziger Überlebender soll am Freitag aussagen: Bei einem Messerangriff sterben zwei Männer, einer wird lebensgefährlich verletzt. Und soll am Freitag vor dem Landgericht in Frankenthal über den brutalen Angriff sprechen

Fasnachtsumzüge wie hier 2019 in Oppau sind – je nach Besucherzahl – künftig nicht mehr ohne Gitter-Abtrennungen zum Publikum hin möglich. © Achim Keiper

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date