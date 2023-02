Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Der langsame Niedergang der Mannheimer Kauffmannmühle: Einst Mannheims erste Dampfmühle, dann lange leer und als Standort einer Privatuni im Gespräch - was in der Kauffmannmühle passierte, ehe sie ausbrannte

Rheindammsanierung: Anwalt der Kritiker sieht Alternativen: Dem Mannheimer Rheindamm droht der Kahlschlag. Die Initiative Waldpark hat einen Anwalt für ihre Einwendungen zur Sanierung beauftragt. André Horenburg rügt das Regierungspräsidiums und stellt Alternativen vor

So attraktiv ist die Mannheimer Innenstadt für Besucher: Alle zwei Jahre befragt das Institut für Handelsforschung Passanten nach der Attraktivität der Innenstädte. Jetzt wurde das Ergebnis für Mannheim vorgestellt - mit einer Überraschung

RNA fliegt wieder von Mannheim nach Hamburg: Die Mannheimer Regionalfluggesellschaft Rhein Neckar Air (RNA) nimmt ihre Linienflüge teilweise wieder auf. Geschäftsführer Dirk Eggert erklärt, welche neuen Ziele dabei sind und warum eine Stadt fehlt

Demo statt Umzug: Was in Maxdorf geboten ist: Die Landesregierung in Mainz hat das Polizeiordnungsgesetz verschärft. Viele traditionelle Veranstaltungen fallen dem zum Opfer - auch der große Maxdorfer Fastnachtsumzug. Der Karnevalverein ist sauer - und kreativ

Edles Naschwerk aus Ludwigshafen: Konditorenmeisterin Christina Kübler betört die Sinne: Pralinen und Schokolade gelten als süße Inkarnation der Liebe. An Valentinstag ist Naschwerk besonders gefragt, das mit Hand und Herz hergestellt wird - wie in der Pâtisserie von Christina Kübler in Ludwigshafen

Comforte-Chef Michael Deissner: Schutz gegen Cyberangriffe ist grottenschlecht: Der Chef des Softwareunternehmens warnt vor Leichtfertigkeit bei Hackerangriffen. Im Interview verrät er, ob er selbst schon auf Fishing-Mails reingefallen ist und wie er Geschäftsführer der Adler wurde

