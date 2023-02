Klima-Aktivistin der Letzten Generation klebt sich in Heidelberg auf die Straße

Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr. Auf dem Heidelberger Bismarckplatz herrscht Trubel, einige Menschen stehen in der Schlange vor dem Blumenladen, um den Liebsten an Valentinstag eine Freude zu machen, während mehr als 30 Polizeibeamtinnen und -beamte Personen beobachten, die sich im Kreuzungsbereich der Sofien- und der Hauptstraße aufhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Grund: Die Letzte Generation hat erstmals eine Klebe-Aktion im Vorfeld angekündigt. Am Montag veröffentlichten sie in den sozialen Medien einen Aufruf zur „Öffentlichen Straßenblockade“ in Heidelberg - unter Angabe von Treffpunkt und einem zum Datum passenden Motto: Aus Liebe zum Leben.

Fotostrecke Valentinstagsaktion der Letzten Generation in Heidelberg 13 Bilder Mehr erfahren

Einige Schaulustige haben sich bereits versammelt, als gegen 16.50 Uhr sechs Klima-Aktivisten unvermittelt auf die Straße stürmen - gefolgt von mehreren Polizisten. Fünf Personen tragen die Beamten direkt von der Straße, eine junge Frau hingegen schafft es, ihre Hand mit Kleber auf dem Asphalt zu befestigen.

Afra Porsche, so heißt die Aktivistin, die nach eigenen Angaben bereits rund 15 Mal an Protestaktionen teilgenommen hat, berichtet den Umstehenden mit lauter Stimme von ihren Forderungen und Zielen. „Ich mache das aus Liebe zu meiner Familie, aus Liebe zu den Menschen“, sagt die 25-Jährige, während sie von mehreren Polizisten bewacht wird. Manche Passanten schütteln mit dem Kopf, andere applaudieren.

Bekannte Aktivisten Leonardo Elgas und Raúl Semmler anwesend

„Die Anfangsphase solcher Aktionen ist immer kritisch, wir müssen schnell handeln“, berichtet Tobias Hoffert, Pressesprecher der Polizei Mannheim, vor Ort. Die fünf Aktivistinnen und Aktivisten, die sie am Festkleben hindern konnten, werden von den Beamten befragt. „Nachdem wir ihre Personalien aufgenommen haben, dürfen sie wieder nach Hause gehen. Keiner wird über Nacht festgehalten“, so Hoffert.

Unter den Festgehaltenen befindet sich auch Leonardo Elgas, ein inzwischen bekannter Aktivist und Student aus Heidelberg. Im vergangenen Jahr hat er versucht, sich in der Münchner Allianz Arena während eines Fußballspiels des FC Bayern an einem Torpfosten festzukleben. „Ich bin mir der harten Konsequenzen der Proteste bewusst. Aber ich habe mehr Angst vor unserer Zukunft als vor einer Haftstrafe“, sagt der Mathematikstudent.

Mehr zum Thema Protest (mit Fotostrecke) Polizeiaufgebot bei Aktion der Letzten Generation am Heidelberger Bismarckplatz Mehr erfahren Klima "Letzte Generation" will sich am Valentinstag in Heidelberg festkleben Mehr erfahren

Auch Rául Semmler, 38-jähriger Schauspieler aus Mannheim, wollte an den Protesten teilnehmen. Beamte haben ihn allerdings schon im Vorfeld kontrolliert und festgehalten, heißt es von Seiten der Aktivisten. Sein Gesicht kennen die Ordnungshüter inzwischen.

Um 17 Uhr stehen rund 100 Passantinnen und Passanten um den von der Polizei abgesperrten Bereich an der Sofienstraße. Ihre Meinungen sind gemischt. „Ich finde das cool“, sagt der 53-jährige Bernhard Pirsch. „Der radikale Einsatz ist bewundernswert.“ Auch Olaf Baum, 51 Jahre alt, versteht die Proteste. „Die Politik tut zu wenig für den Klimaschutz. Durch solche Aktionen machen die Aktivisten darauf aufmerksam.“ Anders sieht das die 20 Jahre alte Michelle: „Die Aktion ist unnötig und hält nur den Verkehr auf.“

Stau gibt es allerdings nur wenig, die meisten Autos umfahren die Einsatzstelle. Gegen 17.45 Uhr gelingt es den Beamten, die Hand der 25-jährigen Afra mit einem Lösungsmittel von der Straße abzulösen. Unter leisem Applaus und „Danke“-Rufen einzelner umstehender Personen tragen die Einsatzkräfte sie von der Straße. Die Absperrung wird aufgehoben - der Verkehr kann wieder fließen.