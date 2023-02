Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Heppenheimer Landrat "Sind bei Geflüchteten-Aufnahme am Limit": Christian Engelhardt spricht über die aktuelle Asypolitik. Eine viel diskutierte Ausssage von Angela Merkel aus dem Jahr 2015 sieht er widerlegt

"Rhizom" mit großem Orchester - so klingt die Eröffnungsmusik für die Buga: Zur Eröffnung der Buga haben Ziggy Haz Ardeur und Konstantin Gropper das Orchesterwerk "Rhizom" geschrieben. Ein Besuch bei den Proben in Israel

Der Berliner Dom ruft - Pfarrer Scholpp letztmals am Altar der Christuskirche: Stefan Scholpp, Pfarrer der Christuskirche in der Mannheimer Oststadt, wechselt an den Berliner Dom. Heute wird er verabschiedet

Valentinstag - das ist in Mannheim und der Region geboten: Den Valentinstag kann man zum Anlass nehmen, einen Abend mit den Menschen zu verbringen, die man sehr gerne hat. Herzallerliebste Events in Mannheim und der Region

Alle Systeme überstanden - das Rote Rathaus in Berlin: An diesem Sonntag findet in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Er oder sie wird im Roten Rathaus residieren – ein Gebäude, das schon viel erlebt hat

Mannheimer Lehrerin über Gerechtigkeit an deutschen Schulen: Ob ein Kind mitkommt oder abgehängt wird - die Antwort darauf gibt oft das Elternhaus - gerecht ist das nicht. Warum für Lisa Graf die Lösung Ganztagsschule heißt

Protestantische Kita Regenbogen aus Ludwigshafen auf dem Weg zum Kita-Preis: Die Kita aus Ludwigshafen ist unter den zehn besten beim Deutschen Kita-Preis. Was ihr Konzept so besonders macht

