Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Anträge auf Solarbonus in Mannheim jetzt schon möglich: Offiziell fällt der Startschuss erst am Montag. Aber Mannheimer, die sich etwa eine Solaranlage oder eine neue Heizung zulegen wollen, können zum Teil schon am Wochenende ihre Antragsformulare abschicken

Hilfsteams von THW und ISAR retten 40-Jährige aus den Trümmern: Rund 50 Stunden hat die dramatische Rettungsaktion gebraucht. Dann konnte ein Rettungsteam, unter anderem mit Einsatzkräften des THW, eine 40-jährige Frau aus den Trümmern im Erdbebengebiet ziehen

Kauffmannmühle in Mannheim wurde vor Feuer verkauft: Vor einer Woche ist die frühere Mühle des Kauffmannmühlen-Areals in Mannheim abgebrannt. Jetzt wurde bekannt, dass der Eigentümer im Dezember einen Kaufvertrag mit einem neuen Investor abgeschlossen hat

Kauft der Bund jetzt das Tennet-Stromnetz?: Dem größten Übertragungsnetzbetreiber des Landes sind die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes zu hoch. Jetzt könnte der deutsche Staat übernehmen

Rennen, fangen, umhauen bei den Mannheim Bandits: American Football im Selbstversuch: Während am 13. Februar der Super-Bowl in den USA ansteht, peilen die Mannheim Bandits in der Football-Oberliga den Aufstieg an. Dafür wird im Training geschuftet, gerannt und getackelt. Ein "MM"-Reporter hat mittrainiert

Präventionstag in Mannheim- Wie wappnet man sich gegen Krisen?: Beim 28. Deutschen Präventionstag disktuieren Experten erstmals in Mannheim darüber, wie Krieg, Pandemie und Klimawandel Präventionsarbeit vor Ort und weltweit beeinflussen und wie man sich gegen solche Krisen wappnen kann

Gehört die Kunst doch dem Volk?: Ist die Avantgarde gescheitert in ihrem Glauben an unendlichen Fortschritt? Blieb sie immer in ihrem Elfenbeinturm? Über die Frage, für wen Kunst gemacht wird und wem sie gehört

