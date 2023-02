Valentinstag - das ist in Mannheim und der Region geboten

Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen. Der Valentinstag steht vor der Tür! Manche können es kaum erwarten, die anderen können gut darauf verzichten. Man darf das Datum aber auf jeden Fall zum Anlass nehmen, einige schöne Stunden mit den Liebsten zu verbringen - egal ob frisch verliebt, verheiratet oder nicht vergeben. Wir haben zum Tag der Liebe Events in Mannheim und der Region zusammengestellt:

Mannheim

Syte Hotel und Restaurant: Im Syte Restaurant können Sie sich und Ihre Liebsten kulinarisch verwöhnen lassen. Das 4-Gang-Menü lässt dabei keine Wünsche offen. (89 Euro)

Capitol Mannheim: Beim Valentinsdinner präsentiert die Mannheimer Sängerin Lorena Huber, begleitet von einer vierköpfigen Profiband die schönsten Lovesongs der letzten Jahre und auch für das kulinarische Wohl ist mit einem 4-Gänge-Menü gesorgt. (85 Euro)

Kulturbrücken Jungbusch: Am Valentinstag zaubern Sie gemeinsam bei den Kulturbrücken Jungbusch ein Drei-Gänge-Menü. Dazu gibt es literarische Impulse und Musik zum Thema Liebe und Partnerschaft. Neben dem gemeinsamen Kochen und Geniessen bleibt noch genügend Zeit für anregende Gespräche. (15 Euro)

Social Match im Barrios: Kennenlernen in Mannheim mal ganz anders. Bei dem eigens für diese Veranstaltung konzipierten Socialmatch-Spiel lernen sich 10 Teilnehmer bei einem unterhaltsamen Bar-Event spielerisch kennen. Das Spiel wurde so entwickelt, dass die Teilnehmer bei verschiedenen Aufgaben und Fragen in Interaktion miteinander kommen. (25 Euro)

Coq Au Vin: Verbringen Sie einen romantischen Abend zu zweit und genießen Sie ein französisches Vier-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung und stimmungsvoller Musik. (89 Euro)

Skyline Restaurant: In luftiger Höhe – über den Dächern Mannheims – verwöhnt Sie das Skyline Restaurant mit einem 3-Gang-Menü kulinarisch verwöhnen. (75 Euro)

Heidelberg

Jil Rooftop Valentines Day: Verbringen Sie den Valentinstag über den Dächern von Heidelberg mit atemberaubendem Ausblick und exklusivem 3-Gang-Menü! (99 Euro)

Neo Bar und Restaurant: Lassen Sie den Valentinstag in die Höhe schießen mit einem romantischen Abend und exklusivem 3-Gänge-Menü im NEO Bar & Restaurant. (89 Euro)

Schilling Roof Bar: In der Schilling Roof Bar können Sie aus verschiedenen Optionen wählen, vom 4- bis zum 6-Gänge-Menü, inklusive Live-Musik über den Dächern der Heidelberger Altstadt. (ab 99 Euro)

Cenneto Heidelberg-Pfaffengrund: Gestalten Sie den Valentinstag mal ganz anders mit dem Keramik-Design-Event für Paare und Verliebte im Cenneto Heidelberg. (69,50 Euro)

Ludwigshafen

Turmrestaurant: Unter dem Motto "Zweisamkeit im Lichterglanz" können Sie sich im Turmrestaurant im Ebertparkt mit einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen. (109 Euro)

Alex Ludwigshafen: "Liebe ist ... seinen Nachtisch zu Teilen!" Im Alex in der Ludwigshafener Innenstadt können Sie sich bei einem 3-Gänge-Menü den Valentintag geniessen. )