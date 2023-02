Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Feuer im Mannheimer Jungbusch: Wie es für Basement-Bikes weitergeht: Vieles ist kaputt, alles stinkt nach Feuer - Mannnheims alternative Fahrradwerkstatt im Jungbusch ist nach dem Brand in der Kauffmannmühle erst einmal geschlossen. Aufgeben wollen die Betreiber aber nicht

Gibt es in Mannheim bald einen kostenlosen Drogen-Check? 13 Männer und Frauen sind im vergangenen Jahr in Mannheim bei der Einnahme von Rauschgift gestorben. Der Drogenverein macht sich für einen Konsumraum stark - und ein anderes, neuartiges Angebot

Arbeiten am Buga-Gelände: Straße läuft über Rad-Unterführung: Zum geplanten Radschnellweg durch die Feudenheimer Au in Mannheim gehört auch eine große Rad-Unterführung. Für ihren Bau musste die Straße Am Aubuckel teilweise verlegt werden. Wir erklären den Sachstand

Bluttat in Ludwigshafen - so geht es Jonas' Eltern vor dem Prozess: Wegen zweifachen Mordes steht ein Somalier ab Freitag vor Gericht. In Oggersheim soll er auch einen 20-Jährigen getötet haben. Dessen Eltern sprechen vor der Konfrontation über ihre Gefühle

Podcast „Buwe Gebabbel“: Der SV Waldhof Nach Punkten hat der SV Waldhof zum Relegationsplatz in Richtung 2. Liga aufgeschlossen - daran ändert auch das Unentschieden gegen den SC Verl nichts. Die Sportredakteure Alex Müller und Thorsten Hof analysieren

Der Januar in Mannheim: vor allem trüb - was bringt der Februar? Die Sonne ließ sich im Januar in Mannheim so gut wie gar nicht blicken. Dafür war der Monat ungewöhnlich mild. Eine Wetter-Prognose für den weiteren Februar gibt es auch

