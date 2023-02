Von null auf hundert und direkt ins Final Four um den DHB-Pokal: Die Rhein-Neckar Löwen haben nach der WM-Pause einen optimalen Start erwischt und sich mit einem 31:25 (14:10)-Viertelfinal-Sieg bei der TSV Hannover-Burgdorf für das Finalturnier Mitte April in Köln qualifiziert.

Das Final Four findet nach 28 Jahren in Hamburg erstmals in der Domstadt statt und auch für die Löwen ist

...