Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

ADAC-Staubilanz- Die A 6 steht weit oben: Der ADAC hat seine Staubilanz für 2022 veröffentlicht. Gegen den Bundestrend standen die Menschen im Südwesten wieder länger auf den Autobahnen. Rund um Mannheim gab es mehrere Nadelöhre

Wenn der Chatbot zu texten beginnt - und was das für Mannheimer Schulen bedeutet: Der Hype um das in den USA entwickelte KI-System ChatGPT ist groß. Schulen fordern eine kritische Auseinandersetzung und Anpassung der Lernmethoden

Heute fällt der erste Kühlturm des Bibliser Kernkraftwerks: Es wird spektakulär: Im Lauf des heutigen Vormittags verschwindet der erste der vier Kühltürme des Kernkraftwerks in Biblis Fachleute lassen das 80 Meter hohe Betonbauwerk kontrolliert einstürzen

„Wir haben ein eigenes Design-Team“: Purelei-Geschäftsführerin Alisa Jahnke spricht darüber, warum das Team des Schmuck-Labels mehrmals im Jahr nach Hawaii reist, warum Zielgruppen die Werbung bestimmen und was das Unternehmen 2023 plant

Wer fährt da eigentlich mit dem Frauen-Nachttaxi: Eine Auskunft über Details zum Nutzerinnenprofil ist nur begrenzt möglich. Das liegt auch am Datenschutz

Nach Wegfall des Powertowers: Schmückt sich Mannheim zu Unrecht als Musikstadt: Die Proberaumsituation in Mannheim ist angespannt. Diese Redaktion hat Vertreterinnen der Kultur und Musikbeauftragte der Stadt zum Gespräch geladen. So soll es nun weitergehen

Prozess um misshandelten Säugling aus Ludwigshafen- Urteil am Donnerstag: Sie sollen ihren wenige Wochen alten Sohn schwer misshandelt haben. Am Donnerstag wird am Landgericht in Landau das Urteil gegen ein Ex-Paar aus Ludwigshafen erwartet

Allein die Imaginale und "Holiday On Ice" füllen die Veranstaltungswoche reichlich: Die Veranstaltungswoche bietet ansonsten das Ballett "Kosmos - schwerelos" am Nationaltheater, in Heidelberg endet die Tanzbiennale und Bestseller-Autor Heinz Strunk liest

