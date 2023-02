Feuer im Jungbusch sorgt für Ausnahmezustand in Mannheim

Lichterloh züngeln die Flammen durch mehrere Stockwerke - und das mitten im Jungbusch. Am Freitag hat ein Großbrand in einem leerstehenden Gewerbegebäude des Kauffmannmühlen-Areals in der Hafenstraße die Mannheimer Einsatzkräfte in Atem gehalten. Die Feuerwehr rückt am frühen Nachmittag mit mehreren Löschfahrzeugen an, die Polizei sperrt das Gebiet zwischen Helling- und Kurt-Schuhmacher-Straße

...