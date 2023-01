Nicht alle Mannheimer Fasnachts-Vereine haben Corona gut überstanden

War da was? Es gibt eine Stelle im Rosengarten, wo zunächst fast gar nicht spürbar wird, dass hier zwei Jahre lang kein Neujahrsempfang war. Der Musensaal ist so voll besetzt wie immer - bis hinauf in mehrere Reihen der Emporen. Und an den Türen drängen sich stehend weitere Menschen, um zu sehen, wie bei der Prunksitzung der Karnevalskommission (KKM) die Fasnachtskampagne offiziell eröffnet

...