So hat es hier noch nie gerochen, nicht in 20 Jahren Neujahrsempfang. Es steigt gleich in die Nase, wohltuend, nicht nur nach einer Erkältung: Eukalyptus. Mit diesem Duft werden diesmal die Besucher im Rosengarten begrüßt, wo es ohnehin als Einstimmung auf die Bundesgartenschau an viele Stellen blüht, sprießt und grünt.

Gleich am Eingang hängt der Eukalyptus von der Decke, mit

...