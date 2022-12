Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Beschäftigte des Mannheimer Klinikums: „Wir brauchen endlich Klarheit!“: Rund 500 Beschäftigte des Mannheimer Klinikums wollen am Donnerstag in Stuttgart dagegen protestieren, dass es bei der Fusion mit Heidelberg Betriebsvorsitzender Heller kritisiert den Ministerpräsidenten

Protest der Klinikum-Beschäftigten ist völlig verständlich: Steffen Mack kann sehr gut verstehen, dass die Beschäftigten des Mannheimer Klinikums an diesem Donnerstag vor dem Stuttgarter Landtag gegen den anhaltenden Stillstand in Sachen Fusion mit Heidelberg protestieren. Ein Kommentar

Neue Details zum Oggersheimer Messerangriff - das passierte kurz vor den Schüssen: Der Mann, der in Ludwigshafen zwei Menschen getötet haben soll, wurde von einem Polizisten niedergeschossen. Das Verfahren gegen diesen wurde nun eingestellt. So lief die Notwehr-Situation laut Staatsanwaltschaft ab

"Die sind hochaggressiv": Nach dem Leichenfund am Samstag wird der stadtbekannte Treffpunkt von Obdachlosen und Trinkern von der Mannheimer Polizei bewacht. Der "MM" hat sich am Tatort umgesehen. Und ein Anwohner redet sich in Rage

Lithium-Jagd in Ladenburg Eine Millionen-Investition. Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie lässt im Raum Mannheim in diesen Tagen dreidimensionale seismische Aufnahmen unseres tiefen Erdreichs entstehen. Es geht um die Zukunft der E-Mobilität

Wie der Löwen-Busfahrer die Krawallnacht von Brüssel erlebte: Normalerweise fährt Rainer Bauer die Handballer der Rhein-Neckar Löwen durch die Republik. Als er nun aber mit einer Studentengruppe im Löwen-Bus in Brüssel war, kam er mit dem Fußball in Kontakt - auf unschöne Art

Volles Programm vor Weihnachten: Unsere Kulturedaktion hat wieder die besten Veranstaltungstipps aus den Terminkalendern herausgepickt. Der Schwerpunkt liegt bei Bühnenstücken und Konzerten, die gut in die Jahreszeit passen. Ansonsten reicht das Spektrum von Sänger Max Raabe bis Star-Trompeter Ludwig Güttler

Historischer Ausflug in die Mannheimer Quadrate: Schwierige Wohnverhältnisse, "herrlich gefährliche" Spielplätze und Blechzuber statt Bad. In der jüngsten Folge von "Erkennen Sie Mannheim?" blicken Leser zurück auf die Zeit in den 1950er Jahren in den Quadraten B5 und C5